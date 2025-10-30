Osvaldo Ezequiel Cuéllar, un ingeniero argentino de 31 años, murió este miércoles en Salta, adonde había llegado tras ser baleado en la frontera en Bolivia. El ataque ocurrió en una plaza de San José de Pocitos, el lunes a la noche, cuando dos hombres llegaron en moto y le pegaron cuatro tiros sin mediar palabra.

En primera instancia fue atendido en el hospital local Rubén Zelaya. Luego de estabilizarlo, se coordinó su traslado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, debido a la gravedad de las heridas. Pero luego lo llevaron en avión sanitario a la capital provincial.

Cuéllar fue atacado en una plaza de San José de Pocitos.

Buscan identificar a los agresores, mientras se mantiene el hermetismo sobre las hipótesis del ataque a Cuéllar, que era de la localidad salteña de Salvador Mazza, ubicada justo frente a San José de Pocitos.

Tres de los disparos le pegaron en la cabeza, mientras que otro lo hirió en la mano.

De acuerdo a lo relatado por testigos, según reprodujo El Tribuno, los sicarios no mediaron palabra con Cuellar una vez que lo interceptaron.

Lo que sí fue informado oficialmente es que la víctima recibió tres de ellos en la cabeza y uno en la mano entre las 21 y las 22, hora local, en el cruce de avenida Tarija y la calle Oruro.

Acciones conjuntas entre Bolivia y Argentina

Previo a la muerte de Cuellar, el coronel Mirko Bustos, comandante de frontera policial, informó en conferencia de prensa que posteriormente los agresores habrían abordado nuevamente la moto y escaparon hacia la frontera de Bolivia con Argentina.

Además, las autoridades bolivianas concluyeron que los sicarios viven del lado argentino de la frontera, aunque intentaban dilucidar por qué cruzaron al país vecino "y cuáles habrían sido los móviles y posibles causas de este lamentable hecho".

El hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

La policía boliviana explicó también que entró en contacto con las autoridades argentinas para coordinar el trabajo conjunto en la investigación del ataque.

"Estamos realizando la revisión para verificar si es que existen cámaras de seguridad por el sector, ya sean de manera particular o públicas y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder recabar los elementos necesarios dentro de este proceso", dijo Bustos.

Reacciones y pedidos de justicia por Cuéllar

Familiares y amigos de Cuellar expresaron su profundo dolor por la pérdida y reclamaron que se haga justicia en la frontera.

"Cada uno de nosotros guarda en el corazón un pedacito de él, de esos momentos compartidos que hoy se transforman en recuerdos eternos", escribieron compañeros de estudio de la víctima en un comunicado.