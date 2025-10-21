Un inspector municipal que la semana pasada fue imputado junto con su hijo por tenencia de droga y un revólver calibre 22 dentro de una causa contra la estructura liderada por el recluso de Piñero Jonatan “Jano” Fernández, sindicado como tercera línea de Los Monos, ahora fue allanado y detenido. Es porque en medio de una de las audiencias amenazó a un abogado frente a los fiscales y al juez.

Cristian Eugenio Gruning (52) fue imputado el pasado lunes junto con su hijo Mirco Joaquín Gruning (24). Los fiscales a cargo de la investigación Brenda Debiasi y Pablo Socca acordaron con la defensa del inspector que transite el proceso en libertad, por lo que continuó asistiendo a todas las audiencias.

El miércoles de la semana pasada, Cristian Gruning amenazó a un defensor particular, que no era el suyo, frente al juez Fernando Sosa, los fiscales, los coimputados y el público. Dicha situación derivó en un nuevo legajo por amenazas coactivas, causa por la que fue allanado y aprehendido este martes en Chaparro al 900, en un operativo que llevó adelante la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario.

En el procedimiento, los agentes federales incautaron dos celulares que serán enviados a peritar.

Ahora, Cristian Gruning será llevado a una nueva audiencia, donde los integrantes del Ministerio Público de la Acusación pedirán la revocatoria de la libertad y solicitarán la prisión preventiva.

Por su parte, Mirco Gruning, hijo del inspector, fue acusado como presunto integrante de la banda liderada por el preso Jonatan “Jano” Fernández desde el pabellón 5 de la cárcel de Piñero.

De acuerdo a la teoría de los fiscales, Fernández fue “designado” como jefe de la organización por orden de históricos laderos del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, como son Leandro “Pollo” Vinardi, Cristian Nicolás “Pupito” Avalle y Carlos Damián “Toro” Escobar, quienes tomaron la determinación por el aislamiento y endurecimiento en las condiciones de detención en Ezeiza y Marcos Paz, lugares donde están preso.