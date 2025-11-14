Un joven venezolano de 22 años que llevaba un collar con el certificado de discapacidad, pateó en el abdomen a una nena de 7 años en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga, en el barrio porteño de Palermo.

Según indicó la madre del agresor, el muchacho padece de retraso madurativo.

El individuo fue acusado por la propia madre de la menor que presenció la escena y acudió a un oficial de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, que procedió a demorar preventivamente al joven.

El acusado llevaba en su collar los datos de su madre, quien se presentó momentos después, asegurando que su hijo padece retraso madurativo. Una médica del SAME le realizó un control clínico a la menor agredida.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso labrar actuaciones por lesiones, tomar fotos del certificado de discapacidad y declaración de la madre de la menor.