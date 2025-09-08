Dilan Joel Insfram, de 17 años, murió tras recibir tres disparos cuando intentó proteger a su madre de un asalto en la puerta de su casa en La Matanza.

El hecho ocurrió el sábado en la esquina de Manzoni y Cepeda. Alicia Ojeda, madre del joven, intentaba ingresar con su auto al garaje cuando cuatro delincuentes armados la atacaron.

Los ladrones abrieron la puerta del conductor e intentaron sacarla por la fuerza. Dilan se interpuso y, en medio del forcejeo, recibió balazos en el cuello y la axila.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero murió poco después.

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Los acusados: cuatro menores y un barrio conmocionado

La Policía Bonaerense identificó a cuatro adolescentes como sospechosos del crimen. Uno de ellos, de 15 años, señalado como quien disparó, fue entregado por su madre y quedó detenido.

Vecinos contaron que los jóvenes habían cometido varios robos en la zona durante la semana. Incluso habrían asaltado a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12.

“Dilan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, dijo con indignación un vecino.

Otro agregó: “Los delincuentes son del barrio, ya hicieron varios robos con el mismo método. En un mes participaron de cuatro hechos y ahora se cobraron la vida de Dilan”.

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Una allegada a la víctima publicó en redes sociales una foto del adolescente en su último cumpleaños y escribió: “Con el corazón roto y sin palabras de consuelo”.