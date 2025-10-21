El homicidio tuvo lugar a las 16 en Juan XXIII (ex Biedma) al 5700, en un patio abierto entre monoblocks, donde el fallecido iba a realizar una transacción pactada previamente por una red social. Poco después cayeron detenidas tres personas con drogas en un departamento cercano. Investigan vinculación con el crimen

Un joven de 20 años fue ejecutado a tiros en el Fonavi de Rouillón y bulevar Seguí en la tarde de este lunes. Según las primeras informaciones, los autores fueron dos hombres que se desplazaban a pie y efectuaron diez disparos con una pistola nueve milímetros. El cuerpo de la víctima quedó cubierto con una sábana blanca en un patio abierto entre los monoblocks de Juan XXIII (ex Biedma) al 5700.

Primeras informaciones de la investigación indicaban que el joven había pactado vía Instagram el intercambio de un pilotín, y se vio sorprendido por los agresores. Luego del homicidio, la Policía persiguió y aprehendió a dos presuntos sospechosos y secuestró drogas en un departamento cercano a la escena del crimen, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad. En esa vivienda también fue detenida una mujer que ya se encontraba allí, añadieron.

Aún no está clara la relación de las tres personas aprehendidas con el hecho de sangre. Voceros policiales indicaron que, durante el patrullaje en busca de los autores, vecinos alertaron que dos personas se daban a la fuga e ingresaban a una vivienda. En esa unidad, próxima al lugar del crimen, fueron detenidos dos varones de 18 y 20 años y una mujer de 25.

Según las fuentes, la vivienda funcionaría como punto de acopio de drogas. Sobre una mesa, la Policía encontró trozos y dosis de cocaína, balanzas de precisión y precintos utilizados para el fraccionamiento de dosis.

La víctima fue identificada como Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, de 20 años. Familiares se acercaron al lugar y permanecían consternados. De acuerdo con los reportes policiales, el joven presentaba heridas de bala en el rostro y el tórax. Cerca del cuerpo había al menos cinco vainas servidas.

El fiscal a cargo del caso, Ignacio Hueso, detalló a Telenoche (El Tres) que según primeras inevstigaciones, “se había contactado con un hombre a través de la red social Instagram para hacer un intercambio de un pilotín”. El joven no residía en esos monoblock, “pero sí iba a un colegio de la zona, y se acercó con el pilotín y su mochila”.

Fue entonces que confirmó que el joven habría recibido alrededor de 10 disparos de arma de fuego y murió en el momento. El fiscal destacó que “una cámara en la zona podría mostrar los autores del hecho” y aseveró que “los detenidos estaban en la escena del crimen y no son personas conocidas del fallecido”, según las entrevistas realizadas a familiares.

Entrada la tarde, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el homicidio se enmarcaría en “un conflicto entre bandas por la venta de estupefacientes”. Y añadieron: “Los aprehendidos podrían formar parte de esas bandas y no se descarta que hayan estado junto a la víctima en el momento del hecho”.