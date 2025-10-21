La trágica y repentina muerte de un joven de 30 años causó conmoción entre los vecinos de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Estaba jugando al futbol con amigos cuando se desplomó y cayó al suelo. Pese a los reiterados esfuerzos médicos por reanimarlo, la víctima murió en el lugar.

El lamentable episodio ocurrió durante la noche de este lunes en el predio del club Unión Eléctrica, ubicado en el barrio Dos Hermanos. De un momento a otro, el jugador se desvaneció y, al notar que estaba inconsciente, sus compañeros dieron aviso a los servicios de emergencias.

Minutos después de las 20, el personal médico llegó a la cancha y le brindó asistencia a la víctima. Le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 50 minutos pero no lograron revertir el cuadro y, finalmente, tuvieron que constatar la muerte.

El hecho ocurrió en el predio del club Unión Eléctrica, ubicado en el barrio Dos Hermanos. (Foto: Google Street View)

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, las primeras hipótesis apuntan a una muerte súbita provocada por un paro cardiorrespiratorio fulminante.

De todos modos, las causas de la muerte están siendo investigadas y las autoridades judiciales ordenaron la realización de una autopsia para determinar los motivos del repentino deceso.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de turno, a cargo de la prosecretaria Dra. Agustina Dominichini.