Un joven de 17 años denunció haber sido golpeado, encerrado y torturado por varios patovicas de un boliche de Ituzaingó llamado Club Buenos Aires. De acuerdo con el relato de la víctima, estuvo más de tres horas desnudo y privado de su libertad, luego de que lo acusaran de supuestamente haber robado un teléfono celular. Además, aseguró que le robaron algunas de las pertenencias que cargaba consigo esa noche.

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado 8 de julio, cuando el adolescente acudió al local bailable conocido como “Club Leloir”, que se ubica en la calle Presidente Perón 7521, colectora lindera a la Autopista Acceso Oeste, para celebrar el cumpleaños de un amigo. Según la denuncia presentada por el damnificado, identificado como Joaquín, el calvario comenzó cuando otro grupo de personas que se encontraba en el lugar lo acusaron de haber robado un celular, lo que desencadenó que fuera llevado a un cuarto secreto donde pasó el resto de la noche.

“Unos patovicas me llevaron a mí y a esos pibes a un cuarto que parecía ser una cocina”, contó al señalar que llegó a ver “dos mesadas de chapa y platos sucios y una bacha”, según lo que declaró en la denuncia policial. En ese momento, el joven que reside en Moreno manifestó que comenzaron a pegarle cachetadas y a gritarle para que supuestamente confiese en dónde tenía el dispositivo robado.

“Me dijo que si no les devolvía o decía en dónde estaba el celular me iban a matar. Me decían que a los chicos como yo los mataban”, expuso la víctima en la declaración a la que tuvo acceso Diario La Ciudad. “Yo les pedí por favor que no me hicieran nada”, reveló al contar que lo obligaron a quitarse la ropa que llevaba puesta hasta quedarse en bóxer.

La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Ventrichelli perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón, quien ordenó la clausura del boliche, la entrega de los registros de los empleados en el lugar con el fin de identificar al grupo de patovicas que agredieron a Joaquín y el peritaje del cuarto en el que lo habrían privado de la libertad.

Tal como pudo saber Télam, la novia del adolescente agredido fue la encargada de difundirlo en las redes a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió las capturas de pantalla de la conversación que tuvieron por WhatsApp. “Me hicieron de todo. Me rompieron todas las costillas”, en referencia a los golpes que recibió hasta quedar tirado en el piso.

“Me soltaron a las 5 y media de la mañana, ya cuando iba a cerrar el boliche por una puerta trasera del estacionamiento”, contó el adolescente durante una entrevista con el noticiero de Telefé, para luego ampliar que tuvo que caminar kilómetros para llegar a su casa, debido a que le robaron el dinero que llevaba esa noche y el reloj de pulsera.

“Yo quiero que agarren a los patovicas que me torturaron toda la madrugada y caigan presos”, afirmó Joaquín, luego de confesarle a su pareja de nombre Bianca: “Te juro que me cagaron la vida. No te voy a atar a mí, pero me cagaron las ganas de vivir”.

De la misma manera, la novia del joven agredido brindó su testimonio en una entrevista para Primer Plano Online, en donde resaltó el trauma que lo ocurrido pudo haberle dejado al adolescente. “Ustedes no se imaginan el terror de una persona que no sale, que solo se dedica al fútbol y es menor de edad. Y que una noche quiera ir a disfrutar con sus amigos y le pase todo esto. Le arruinaron la vida”, redobló.

Por su parte, desde el boliche no se pronunciaron acerca de la denuncia recibida, ya que solo utilizaron sus redes sociales para informar a las personas que suelen concurrir al local bailable acerca de la clausura. “Este sábado 15 de julio Club permanecerá cerrado. Pedimos disculpas a nuestros amigos y clientes”, se limitaron a decir.