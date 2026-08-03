La víctima, de 24 años, recibió disparos en el abdomen, la zona lumbar y una pierna durante un ataque ocurrido en la noche del sábado. Fue operada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva, mientras la Justicia intenta identificar a los autores.

La Justicia investiga un violento episodio en la ciudad de Santo Tomé, donde un joven de 24 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en la vía pública. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

El hecho se registró alrededor de las 23:10 en la intersección de Roverano y Batalla de San Lorenzo, jurisdicción de la Subcomisaria 16 de la Unidad Regional I.

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Hasta el momento, los autores del ataque no fueron identificados y la investigación permanece en una etapa inicial.

Múltiples heridas de bala

La víctima fue identificada como S. B., de 24 años, quien presentaba impactos de arma de fuego en el abdomen, la región lumbar y la pierna izquierda.

Tras el ataque fue asistido por personal de emergencias y derivado al Hospital Cullen, donde los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Finalizada la operación, el joven quedó internado en Terapia Intensiva, bajo estricto seguimiento médico.

Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre su evolución clínica.

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La escena del ataque

Mientras el herido era asistido en el centro de salud, efectivos policiales preservaron el lugar donde ocurrió el ataque para permitir el trabajo de los especialistas.

Por disposición del fiscal interviniente, doctor Iglesias, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó un relevamiento integral de la escena.

Durante las actuaciones, los investigadores habrían advertido la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones.

Medidas investigativas

Posteriormente, los peritos se trasladaron al Hospital Cullen, donde realizaron distintas diligencias sobre la víctima.

Con los primeros informes periciales incorporados al expediente, la investigación continúa orientada a establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos.