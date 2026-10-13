Los empleados y clientes de una estación de servicio de Merlo vivieron momentos de tensión cuando un joven de 20 años arrojó nafta sobre los surtidores y un auto que cargaba combustible, y luego intentó provocar un incendio.

Todo ocurrió este domingo alrededor de las 14.30 sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145, en barrio Pompeya. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio registraron la secuencia. Los trabajadores intervinieron para controlar la situación y evitar que el episodio tuviera consecuencias de mayor gravedad.

El joven se acercó a un playero y le pidió que cargara combustible en un bidón, de acuerdo a las imágenes de una cámara de seguridad. Una vez que obtuvo la nafta, empezó a arrojarla sobre el playón y un auto gris que se encontraba junto a uno de los surtidores. También alcanzó al propietario del vehículo, que contaba dinero sobre el capó.

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La secuencia continuó cuando el sospechoso abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. Mientras tanto, una mujer que estaba en el asiento del acompañante salió corriendo del auto.

Merlo. Pánico en una estación de servicio. Un paciente psiquiátrico de 20 años pidió que le carguen nafta en un bidón y roció a un auto y su dueño. Buscó fuego pero no lo encontró. Un playero lo redujo usando un matafuegos evitando una tragedia. https://t.co/qdNja3DUbb — Diego G (@gabrielediego) October 13, 2026

Después, el joven volvió a bajar, se dirigió hacia uno de los surtidores y tomó la manguera de combustible. Luego regresó al vehículo y revisó sus pertenencias, presuntamente en busca de algún elemento para iniciar el fuego.

Ante la situación, los empleados de la estación se acercaron con matafuegos y lograron controlar el peligro. La intervención evitó que el episodio derivara en un incendio de mayores dimensiones.

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Después del episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo acudieron al establecimiento y redujeron al sospechoso. También intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.

El caso quedó inicialmente caratulado como averiguación de ilícito y bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial.

Además, empezaron los trámites para solicitar la internación del joven por problemas de salud mental. Hasta el momento, no informaron si la medida llegó a concretarse.