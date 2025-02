El domingo 2 de febrero, Axel S., de 20 años, fue con tres amigos al boliche Blue Velvet de Colombres al 1700. Ingresaron cerca de la 1 y Axel salió solo del boliche alrededor de las 6.30, con un sol ya puesto y a plena luz. Solo, porque los amigos se quedaron con unas chicas dentro de la disco.

A poco de caminar se dio cuenta que se llevaba en un bolsillo el celular de uno de sus amigos. Se paró delante de un Chevrolet Agile a la espera de que su amigo saliera del boliche y fue entonces cuando cuatro jóvenes de entre 20 y 25 años se le acercaron, uno le pegó con mucha potencia en el rostro y cuando Axel intentó escapar, entre los cuatro lo golpearon ferozmente. "¡Nos querías robar el auto!", le dijeron. Axel no tiene antecedentes de ningún tipo, estudia y trabaja. A ese momento, cerca de las 7, ya tenía triple fractura de mandíbula y una fractura en la rodilla.

El chico se acercó a dos policías que estaban en la puerta de la disco y no lo asistieron. Les contó lo sucedido y señaló a sus agresores, que aún permanecían en el lugar de la golpiza, pero nadie lo escuchó y lo mandaron al destacamento policial móvil que está sobre avenida Colombres. Pero tampoco lo ayudaron allí. A las 8.10 llegó al hospital Alberdi por sus propios medios y recién en ese lugar recibió las primeras curaciones.

Estuvo dos días internado. Eliana, su madre, fue a un Centro Territorial de Denuncias (CTD) el lunes 3 de febrero, pero todavía nadie se comunicó con ella, por lo que la mujer ignora si se comenzó una investigación por parte de Fiscalía y si se inició un trámite judicial. Axel sigue con una venda sobre su rostro y una férula en la rodilla.

"Estamos haciendo trámites por todos lados por la obra social, ya encontramos cirujano pero tenemos que ver el tema de los plus médicos. De la agresión no sabemos nada", contó Eliana. Axel está terminando la secundaria y trabaja en un comercio, mide 1.75, es morocho y huesudo. Aún no entiende por qué alguien le pegó.

"Cuando Axel recibió la primera trompada se cayó y le preguntó al que lo había golpeado : «¿Qué hacés?». Y el otro le respondió «vos me querías sacar las cosas del auto o robármelo». Cuando mi hijo se quiso escapar corriendo, los otros tres lo agarraron a trompadas ", dijo Eliana.

Trámites para la operación

Axel no estaba en su casa en la tarde del jueves y su madre sólo cuenta lo que él le comentó. "Además no puede hablar mucho", deslizó Eliana.

"Una vez golpeado, se acercó a los patovas del boliche y a un móvil policial que estaba ahí. Uno de los policías le ofreció un cigarrillo para que se tranquilizara, pero él ni fuma, no le creyeron que estaba herido y quebrado y para mí eso es abandono de persona. Deberían haber llamado a la ambulancia del Sies. Tampoco le creyeron los del destacamento y le dijeron que a ellos no le correspondía atenderlo. Así que los amigos lo acompañaron al (hospital) Alberdi y recién ahí le hicieron placas y lo derivaron al Sanatorio Parque, por mi obra social. La verdad es un problemón el que tenemos y todavía no sabemos como va a terminar", agregó la madre del joven.

Luego de la golpiza en La Florida permaneció días internado.

Denuncia

Cuando el lunes 3 hizo la denuncia, en el CTD le dijeron que tenía que hacerla on line y en un formulario electrónico. Axel escribió toda la secuencia, pero Eliana cuenta que todavía no los contactaron: "Nadie nos llamó de Fiscalía y si seguimos así nunca vamos a saber quiénes golpearon a mi hijo. No sabemos si pidieron cámaras, no sabemos si hay una investigación. Es como si no hubiese pasado nada y mi hijo tiene para meses de recuperación y operaciones".

La familia afronta dos problemas: el médico, para que Axel recupere su vida habitual, y la indignación de lo que consideran el abandono por parte tanto de la policía como de los responsables del boliche.