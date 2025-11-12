Tenía permiso para portar armas, le pegó dos balazos y el delincuente murió poco después en un hospital cercano.

Un jubilado de 75 años mató de dos balazos a un delincuente que había ingresado a su vivienda con fines de robo, en un episodio que se registró este martes en la localidad de Moreno, en el oeste bonaerense.

El hecho se produjo en una finca ubicada en la calle 12 de Octubre al 5.000, cuando Antonio Enrique estaba durmiendo y escuchó ruidos extraños; se levantó -con el arma en su poder-, y se topó con el malviviente, a quien le disparó en dos ocasiones.

Un tiro alcanzó al malhechor en un brazo y otro en el abdomen, por lo que cayó gravemente herido y falleció poco después.

Tras un llamado al 911 se hizo presente en el lugar el personal de la Comisaría Primera de Moreno, cuyos agentes ordenaron el traslado del malviviente a uno nosocomio cercano. Por su parte, el atacante solo fue demorado y por el momento quedó eximido de otros cargos.

El ladrón, identificado como Fernando Vega (40 años) tenía puestos guantes de látex y había forzado una puerta trasera para ingresar a la vivienda. Además, tenía causas judiciales por amenazas, robo calificado, privación de la libertad y tentativa de evasión.

En tanto, y según el acta policial, "la víctima resulta ser legítimo usuario de arma de fuego", aunque la misma fue secuestrada por las autoridades.