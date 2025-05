En la madrugada del martes, una intensa tormenta azotó Mar del Plata y dejó las calles desiertas. Esa calma aparente fue el momento ideal para un ladrón que, en cuestión de minutos, logró ingresar a una vivienda y robar una moto sin que los dueños notaran nada.

#MardelPlata Ni la tormenta los frena: entró a una casa y se llevó una moto bajo la lluvia pic.twitter.com/ngy70blprp — 0223 (@0223comar) May 27, 2025

El hecho ocurrió pasadas las dos de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Brumana, entre Calabria y Sicilia, en el barrio General Pueyrredon. Las cámaras de seguridad captaron cómo el delincuente llegó caminando bajo la lluvia, forzó la puerta de ingreso y accedió al patio delantero, donde estaba estacionada una motocicleta Zanella 110 de color azul.

El ladrón actuó con calma. Ya en la vereda, se tomó su tiempo para destrabar el volante de la moto mientras el ruido de la tormenta cubría cualquier sonido sospechoso. Una vez listo, arrancó el vehículo y se marchó con total tranquilidad.

El propietario del rodado, que había adquirido la moto hace un par de años, presentó la denuncia en la comisaría local. Según explicó, no logra identificar al autor del robo y no descarta que pueda tratarse de alguien del barrio, aunque por el momento no hay pistas firmes.