Tras lograr atravesar una escotilla en un camión de transporte de animales en Sudáfrica, el imponente ejemplar se subió al techo y se arrojó desde una altura superior a los tres metros.



Un león escapó de un camión en movimiento en una ruta de Sudáfrica, protagonizando una escena que se viralizó en redes sociales y reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte de animales salvajes. El momento fue captado por un hombre que viajaba por detrás y que, al ver al animal encima del vehículo, sacó su celular y grabó.

El felino, que era trasladado por la carretera R49 entre Bakerville y Lichtenburg, saltó desde el techo del remolque y recorrió parte de la vía antes de ser recapturado, informó SABC News. Las imágenes, captadas por el automovilista, muestran al animal desplazándose por el asfalto y buscando refugio bajo un árbol, mientras el tráfico se detenía ante la inusual presencia del depredador.

El escape ocurrió mientras el león era transportado a una granja en Nietverdiend, en la región de Ramotshere Moiloa, provincia del Noroeste. De acuerdo con el veterinario Anton Nel, quien participó en la recaptura, el animal permanecía bajo los efectos de un sedante cuando logró salir del remolque.

Asimismo, explicó que las paredes del vehículo, a pesar de medir dos metros y medio de altura y de tener una superficie lisa, no impidieron que el león escalara y atravesara una pequeña escotilla de observación. Tras romper la ventana, el felino permaneció varios kilómetros sobre el techo del camión, que circulaba a más de 90 kilómetros por hora, hasta que el conductor se dio cuenta y detuvo el vehículo.

📹🦁 #Impresionante un león se escapa de su jaula desde un camión en movimiento se ve cómo el felino salta del techo. Esto sucedió en Sudáfrica.#internacional #viral #VideoViral pic.twitter.com/QAxn2O1X0I — Jorge Barrientos (@jorgereportero1) October 24, 2025

Cuando el vehículo disminuyó la velocidad, el animal se lanzó al suelo y caminó por las inmediaciones por durante aproximadamente un kilómetro y medio antes de recostarse bajo un árbol, donde fue finalmente localizado.

El profesional detalló que, al momento de la recaptura, el león se encontraba tranquilo debido a la sedación residual. Nel le administró un nuevo dardo tranquilizante, tras lo cual el animal caminó una corta distancia antes de que los medicamentos surtieran efecto y se durmiera completamente.

El equipo logró recargar al mamífero en el vehículo sin incidentes y el traslado continuó hacia su destino. Según la evaluación física realizada, el felino solo presentaba una uña rota y algunos problemas menores, sin fracturas ni lesiones graves.

Tras el suceso, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales en Sudáfrica anunció la realización de una inspección formal en el nuevo hogar del león para verificar las condiciones de seguridad. Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Conservación y Turismo del Noroeste informó sobre la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar posibles responsabilidades.

Este episodio se suma a otros incidentes recientes relacionados con la fuga de grandes felinos en entornos urbanos, lo que ha intensificado el debate sobre la seguridad en el transporte y la tenencia de animales salvajes. Este caso ha generado preocupación pública y ha motivado la revisión de los protocolos de traslado y custodia de animales salvajes, en un contexto donde la viralización de imágenes y videos amplifica el impacto social de este tipo de sucesos.