En la mañana del lunes ocurrió un feroz ataque en una licorería en Todaraisingh, al norte de India, cuando un leopardo irrumpió en una licorería y atacó a un empleado.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes, se puede ver el momento en el que el leopardo entra a la tienda e inmediatamente salta al empleado, lo rasguña y lo muerde en el hombro derecho. El hombre forcejea con el animal hasta que lo suelta; él huye y el leopardo se queda revisando el lugar.

🇮🇳 || Un Leopardo entro a un comercio en la India y atacó a 2 empleados.



Ambos resultaron heridos.



El animal escapó. pic.twitter.com/GFLiUFYMgE — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 22, 2026

En un momento, el empleado logró alejar al animal del mostrador y este se fue del lugar.

En una entrevista que dio a un medio local, el empleado describió el momento: “De alguna manera, ahuyenté al leopardo y corrí a la salida. Mientras corría, cerré la puerta del local y perdí el conocimiento”.

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Según reportes de la zona, antes de llegar a la licorería, el leopardo ya había atacado a dos personas más, una mujer de 40 años y un voluntario forestal que estaba rastrillando una zona de matorrales después de que residentes alertaran sobre la presencia del felino.

Tras el ataque, la policía acordonó un radio de 500 metros alrededor de la tienda y cerró el local hasta que un equipo especializado de rescate de animales logró sedar al felino.

Las autoridades confirmaron que el animal provenía de las colinas cercanas a la ciudad; el mismo será sometido a exámenes veterinarios antes de ser devuelto a su hábitat natural.