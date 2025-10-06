Un alumno de 14 años fue demorado este viernes a la tarde luego de ir con un revólver entre sus pertenencias a la escuela Mariano Moreno Nº 680 de Villa Gobernador Gálvez, donde cursa el primer año de la secundaria.

De acuerdo a información preliminar de fuentes policiales, el adolescente, llamado Benjamín, fue al colegio con un arma de fuego calibre 38 dentro de su mochila.

En principio, fue la preceptora del establecimiento, ubicado en calle Soldado Aguirre 1521, quien dio aviso de la situación a la directora. Luego de hablar con el chico, que le entregó una bolsa con el arma, llamaron al 911.

Agentes policiales trasladaron al alumno junto a una hermana a la comisaría 16ª, donde seguía demorado hasta este viernes a la noche.