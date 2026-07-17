El colectivo de larga distancia transportaba a unos 20 pasajeros cuando despistó y terminó varios metros por debajo de la Ruta 7. Por el momento no se registraron víctimas fatales.

Un micro de larga distancia volcó este viernes y cayó desde un puente sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 135, en el partido bonaerense de Carmen de Areco. Un video muestra el interior del micro, mientras personal de bomberos rescata a los pasajeros que aún se encontraban atrapados en sus asientos.

De acuerdo con el parte oficial, el chofer indicó que en la unidad viajaban alrededor de 20 pasajeros, entre adultos y niños, y circulaba por la mano que va desde la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad.

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Todos fueron evacuados con la asistencia de los Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco y, hasta el momento, no se registraron víctimas fatales.

Como consecuencia del operativo, la Ruta 7 permaneció momentáneamente cortada, con la intervención de efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y personal de Corredores Viales.

Carmen de Areco: volcó un micro y buscan a uno de los choferes



Ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco en un micro que llevaba cerca de 20 pasajeros. Las autoridades buscan a uno de los choferes que se lanzó antes del incidente pic.twitter.com/OCjjStvaEz — Diario InfoYA! (@diarioinfoya) July 17, 2026

Otras imágenes registraron las consecuencias del accidente en el exterior: el colectivo de la empresa Vía TAC, destrozado, al lado de la ruta, varios metros por debajo de la calzada.

“Una ráfaga de viento nos hizo volcar”: el relato de uno de los pasajeros

Mientras avanzaban las tareas de rescate, Maximiliano, uno de los pasajeros, relató a TN cómo fueron los segundos previos al accidente.

“Estábamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida”, contó a primeras horas de la mañana.

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El hombre explicó además que el colectivo cayó desde una altura de entre seis y ocho metros y describió el momento como “segundos de caos”.

“El micro cayó del puente, desde unos seis u ocho metros”, sostuvo. Según relató, viajaban unas 20 personas, en su mayoría provenientes de Córdoba y San Luis. En su caso, se dirigía desde Laboulaye hacia la Ciudad de Buenos Aires.

También señaló que un bebé debió recibir asistencia médica y aseguró que, al momento de su testimonio, se intentaba establecer el paradero de uno de los choferes. “Abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran”, afirmó. Esa versión, sin embargo, no fue confirmada oficialmente por las autoridades hasta el momento.