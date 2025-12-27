Un motociclista de 44 años perdió la vida de manera instantánea tras impactar violentamente contra una camioneta conducida por una ciudadana argentina en la zona de Playa Brava, en Punta del Este.

El siniestro se produjo este viernes en la intersección de la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, cuando el vehículo de mayor porte intentaba cruzar la calzada hacia la costa y fue colisionado en su lateral por el rodado menor.

La víctima fue identificada como Néstor Daniel Rodríguez, un guardia de seguridad residente del Balneario Buenos Aires que, al momento del fatal episodio, se dirigía hacia su puesto de trabajo en un edificio cercano.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los reportes preliminares y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el hombre circulaba a bordo de una moto Yamaha YZF-R3 en sentido al centro del balneario cuando chocó contra una camioneta Mercedes Benz con patente argentina. De acuerdo a las primeras pericias, el motociclista "no habría respetado el paso del vehículo e impactó de lleno contra su lateral", lo que provocó que saliera despedido.

Pese a la intervención de las unidades de emergencia que arribaron al lugar, los médicos confirmaron que el trabajador falleció en el acto, ya que "la fuerza del golpe contra el rodado de alta gama fue letal" y el cuerpo fue hallado a varios metros del punto de colisión.

Por su parte, la conductora de la camioneta, una mujer de 34 años oriunda de Buenos Aires, resultó físicamente ilesa, aunque debió recibir asistencia médica inmediata debido a que presentaba una "fuerte crisis nerviosa".

El test de alcoholemia realizado a la mujer arrojó un resultado negativo. En tanto, la justicia uruguaya ordenó la realización de las pericias accidentológicas correspondientes y el secuestro del video del incidente, material que "será clave para determinar las responsabilidades legales del caso" y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.