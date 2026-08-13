El conductor de la moto sufrió gravísimas heridas y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal sanitario, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Durante la noche del miércoles, un siniestro vial de consecuencias fatales se produjo en las calles de la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 21.35, en inmediaciones de avenida Peñaloza al 8500, donde, por circunstancias que son materia de investigación, una motocicleta colisionó contra un colectivo del transporte urbano de pasajeros.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto quedó tendido sobre la calzada con lesiones de extrema gravedad. Los primeros reportes consignaron que el hombre se encontraba en estado de shock y presentaba una fractura expuesta en su pierna derecha.

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Ante la gravedad del cuadro, desde el lugar se reiteró el pedido de una ambulancia del servicio de emergencias 107. Minutos después, personal policial que arribó a la escena informó por vía radial que integrantes del SIES se encontraban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar al motociclista.

Los intentos por salvarlo

La situación se desarrolló durante varios minutos en medio de la conmoción propia de un accidente de semejante magnitud. Los equipos sanitarios desplegaron maniobras de RCP con el objetivo de revertir el crítico estado del herido.

Sin embargo, poco después se confirmó el desenlace fatal. Personal policial comunicó telefónicamente que el motociclista había fallecido.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas en que se produjo la colisión. Tampoco se informaron oficialmente las causas que llevaron al impacto entre la moto y el colectivo.

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Investigación en curso

A partir de lo sucedido se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

La investigación deberá reconstruir los momentos previos al impacto y establecer de qué manera se produjo la colisión en avenida Peñaloza. Para ello serán de importancia los testimonios de eventuales testigos, los registros de cámaras de seguridad que pudieran existir en la zona y los peritajes realizados sobre los vehículos involucrados.

El procedimiento quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán avanzar con las diligencias destinadas a esclarecer un episodio que terminó de la peor manera: con la muerte del conductor de la motocicleta.