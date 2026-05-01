Según las primeras versiones, una moto impactó contra una columna y murió un hombre que iba a bordo. Ocurrió durante la noche de este jueves y otra persona resultó lesionada.

Un hombre perdió la vida este jueves por la noche en la ciudad de Santa Fe, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido frente a las instalaciones del Club Atlético Unión, en donde la avenida Freyre intercepta el bulevar Pellegrini.

Aparentemente, una moto Gilera de 150 centímetros cúbicos de color rojo colisionó contra una columna de cemento y sus dos ocupantes sufrieron lesiones, pero de distinta consideración.

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Mientras uno de ellos resultó con lesiones leves, el otro terminó con gravísimos politraumatismos y sin signos vitales.

Policías le practicaron maniobras de reanimación (RCP) mientras esperaron a la ambulancia, que trasladó a esta persona hasta el Hospital José María Cullen.

En este centro de salud, los médicos constataron la muerte de la víctima.

El otro sujeto, de 35 años, presentaba cortes en la cabeza, pero sólo de carácter leve.