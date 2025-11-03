Ocurrió en horas de la siesta de este domingo, muy cerca del ingreso a la capital provincial desde el oeste.

Una balacera se desató este domingo, en horas de la siesta, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.

El grave incidente tuvo lugar en cercanías del cruce de avenida Presidente Perón y calle Laguna del Desierto, en barrio Barranquitas, muy cerca del ingreso oeste a la capital provincial.

Poco después del mediodía, en una zona de pasillos, quedaron tendidos tres hombres ensangrentados.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 y minutos más tarde gran número de patrulleros arribaron a la escena.

Final trágico

Uno de los heridos agonizaba. Los tres fueron trasladados al Hospital José María Cullen, donde poco después se informó que había fallecido Hugo Albornoz, de 46 años.

Los otros dos baleados fueron identificados por sus iniciales: G.J., de 27 años; y A.M., de 32. El primero fue alcanzado por proyectiles en las piernas. El segundo presenta dos impactos, uno en la pantorrilla y otro en el empeine del lado derecho.

Interviene, peritos y detectives de la Policía de Investigaciones, bajo instrucciones del Ministerio Público de la Acusación.