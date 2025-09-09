Un violento enfrentamiento a balazos ocurrido en los últimos minutos de este lunes, en calle 937 del barrio Capibá de Paraná, dejó como saldo un hombre de 30 años muerto y otros dos heridos. El episodio generó pánico entre los vecinos, quienes aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones de armas de fuego.

El ataque se produjo en el marco de una pelea entre personas que mantienen un largo conflicto, que derivó en un tiroteo a plena vía pública. Uno de los involucrados falleció en el lugar producto de las heridas, mientras que otros dos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín.

Pelea y disparos

Fuentes de la División Homicidios, confirmaron que la balacera se desencadenó por una pelea entre jóvenes del barrio que mantienen un largo enfrentamiento.

Según explicaron a este medio, “la persona que iba perdiendo la pelea, extrae un arma de fuego y efectúa disparos que hieren a dos jóvenes”, se precisó.

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En tanto, “cuando el tercer hombre, que no participaba de la gresca, pero se iba a incorporar a la misma, el agredido le da un tiro en el pecho, el cual le provoca la muerte”, según indicaron.

La División Homicidios desarrollaba esta madrugada, el trabajo en el lugar y confirmaron que uno de los heridos recibió un disparo en la pierna, mientras que el segundo lesionado, registró un impacto de bala en la ingle.

Según se informó, la víctima fatal fue identificada como Exequiel Godoy de 30 años, quien recibió un disparo de arma a la altura del tórax que le costó la vida.

Mientras que las otras dos personas heridas son Cristian Godoy, hermano de la víctima, que recibió un disparo en las partes íntimas y Diego Francisconi, que ingresó al hospital San Martín con un impacto de arma en el muslo de la pierna derecha.

Investigación y operativo policial

Por orden del fiscal de turno, la División Homicidios inició las pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Según trascendió, un sujeto fue señalado como autor de los disparos y es intensamente buscado,.

El Jefe de la División Homicidios, Comisario Miguel Della Valle señaló que se realizaron varios allanamientos y hasta el momento hay una persona detenida por abuso de arma, ya que habría utilizado el arma posterior al hecho. Mientas que quien sería el autor del disparo que le costó la vida a Godoy, escapó cuando la policía llegó al lugar y sería el que inicio los disparos para definir los conflictos que se originaron durante el fin de semana.

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En las requisas que se concretaron en las viviendas de los sospechosos, se secuestró un automóvil Ford Fiesta color negro; 5 vainas servidas calibre 22 y 7 cartuchos del mismo calibre; vainas servidas de calibre 12.70; celulares y un machete.

Tensión y temor en el barrio

Durante los primeros minutos de este martes, la tensión en el barrio Capibá fue extrema y la policía intervino para llevar tranquilidad. Los vecinos permanecieron en estado de alerta, atemorizados por la magnitud del enfrentamiento y la cantidad de disparos que se escucharon.

Las fuerzas de seguridad reforzaron la presencia en el sector y continuaban con la búsqueda de sospechosos que habrían resultado heridos y lograron escapar tras la balacera.