Un niño de 12 años murió tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por una autopista de la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió durante la noche del martes y es investigado por la Justicia.

El episodio se registró cerca de las 22 en el carril Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas. La víctima se desplazaba en una bicicleta Top Mega rodado 29 cuando, por motivos que aún se analizan, fue embestida por un automóvil que circulaba en el mismo sentido.

El conductor involucrado

El vehículo implicado fue un Fiat blanco conducido por un joven de 19 años, identificado como A.D.C.D., domiciliado en Tres Porteñas. Tras el impacto, el menor murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Personal de la Comisaría 39º, junto a efectivos de Seguridad Vial y de la Policía Científica, arribó a la zona para realizar las actuaciones correspondientes. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

El trágico accidente ocurrió en el carril Costa Canal Montecaseros. Las pericias buscan determinar la mecánica del choque y las responsabilidades del caso, que quedó caratulado como homicidio culposo.