Un incendio se produjo en una casa precaria ubicada en Regis Martínez al 3700. En el interior se encontraban durmiendo dos hermanos menores de edad.

Según se conoció, un vecino que advirtió la presencia de humo y llamas en el lugar rápidamente acudió en auxilio de los niños y logró rescatar al mayor, de aproximadamente 12 años, pero no consiguió sacar al chiquito, de unos cuatro años, quien quedó atrapado en medio del incendio y finalmente falleció.

El niño rescatado sufrió quemaduras, principalmente en la parte superior del cuerpo y en la zona del cuello, y fue trasladado al Hospital de Niños para recibir atención médica.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en una chimenea y luego se habría extendido hacia el machimbre de la vivienda.

La estructura cedió y parte del material cayó sobre la cama donde se encontraban los niños. La secuencia provocó el rápido avance de las llamas y dificultó el rescate del menor.

En el lugar permaneció además una ambulancia del servicio de emergencias 103, mientras que personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó sobre los cables del alumbrado que resultaron afectados por el incendio.

También se dio intervención al fiscal en turno, quien deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y avanzar con las medidas correspondientes para establecer las causas del hecho.

Dramático rescate

Según el relato de los vecino, uno de ellos observó el humo y el fuego y no dudó en intervenir. Ante la situación, ingresó a la vivienda para intentar poner a salvo a los niños y consiguió sacar al mayor.

En tanto, las condiciones dentro de la vivienda empeoraron e hicieron imposible completar el rescate. El niño de cuatro años quedó atrapado entre las llamas sobre el colchón. Mientras el hombre intentaba salir con el hermano mayor, parte de la estructura de machimbre que todavía permanecía en pie se derrumbó.

Posteriormente, el mayor de los hermanos fue trasladado al Hospital de Niños debido a las quemaduras sufridas. Según la información disponible, las lesiones se concentraban principalmente en la parte superior del cuerpo y el cuello.

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Testimonio de los vecinos

El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos del lugar que se acercaron mientras se desarrollaba el operativo de emergencia. La presencia de los equipos de bomberos y de las fuerzas policiales permitió desplegar las tareas necesarias para controlar la situación y preservar la escena.

En el lugar, también se hicieron presentes dos maestras de los niños, quienes llegaron ante la noticia de lo ocurrido y permanecieron visiblemente afectadas por la situación.

Las primeras informaciones indicaron que al momento de incendio la madre de los menosres se encontraba en la cárcel de Las Flores visitando a su pareja.

La intervención del fiscal en turno permitirá ordenar las medidas necesarias para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se inició el fuego.