Un niño de cuatro años murió este martes en un choque en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Barrancas, cuando el automóvil en el que viajaba con su familia fue embestido por un camión.

El siniestro, ocurrido en el kilómetro 79 de la traza, también dejó heridos a su hermano adolescente y a sus padres.

El impacto se produjo alrededor de las 17 horas, cuando un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 42 años alcanzó y chocó de atrás a un Fiat Duna en el que se trasladaban cuatro personas. En el vehículo de menor porte viajaban dos adultos y dos menores. El niño fallecido tenía cuatro años, mientras que su hermano de 13 resultó con heridas, al igual que sus padres, quienes sufrieron lesiones de menor gravedad.

Tras la colisión, personal médico de Barrancas acudió rápidamente al lugar y brindó asistencia de urgencia. El niño recibió maniobras de reanimación en el sitio, pero finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.

Por otra parte, el accidente ocurrido generó una interrupción total de la circulación en la autopista. El tránsito debió ser desviado hacia la ruta nacional 11, lo que provocó demoras y complicaciones en la zona de ingreso a Barrancas.