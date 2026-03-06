Un niño de un año y medio murió este jueves por la tarde luego de un ataque a tiros ocurrido en un domicilio donde funciona una barbería en calle Melincué 6136, en la zona sur de Rosario.



Según las primeras informaciones policiales, el episodio se originó a partir de una discusión entre dos adultos dentro del lugar. En ese contexto, uno de ellos se retiró y regresó minutos más tarde acompañado por otras personas.



De acuerdo con los primeros datos de la investigación, uno de los acompañantes llegó en motocicleta, descendió del vehículo y efectuó varios disparos contra el inmueble. Como consecuencia del ataque, el niño resultó gravemente herido.



Posteriormente, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.



Tras los disparos, un gendarme que vive en la misma cuadra intervino y logró retener a uno de los presuntos agresores hasta la llegada del Comando Radioeléctrico. El sospechoso fue identificado como Mario Antonio Kevin P., de 25 años, quien quedó detenido.



Además, en el lugar del hecho los agentes secuestraron un revólver calibre 32 que habría sido utilizado durante el ataque.



Mientras tanto, la Policía continúa con la búsqueda de otro involucrado que se dio a la fuga y avanza con las actuaciones para esclarecer cómo se desarrolló el episodio que terminó con la muerte del niño.