Un operario de 32 años falleció tras caer del techo de un supermercado en Villa Allende, Córdoba. El accidente ocurrió mientras el hombre realizaba tareas de mantenimiento en el sector del techo del depósito.

El comisario Darío Bravo informó a Cadena 3 que el incidente sucedió alrededor de las 10:30 de este miércoles cuando por causas que se investigan cedió el techo.

El operario cayó al vacío y murió al instante. A pesar de la llegada del servicio de emergencia, no se pudo hacer nada para salvar su vida. El supermercado fue cerrado y la policía judicial trabajaba en el lugar.

La policía ha dejado consigna en el lugar mientras se realizan las investigaciones pertinentes.