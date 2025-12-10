Un procedimiento policial que buscaba dar con un hombre denunciado por violencia de género terminó revelando otro delito en una vivienda de Sauce Viejo. En pleno trabajo de campo, los agentes detectaron plantas de cannabis en infracción a la Ley 23.737, lo que derivó en nuevos secuestros y en la aprehensión de una mujer.

Todo comenzó en la tarde del martes, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo realizaba tareas investigativas para localizar al presunto agresor de una joven de 28 años. La denuncia había sido radicada horas antes y los uniformados seguían el rastro del implicado hasta su domicilio, ubicado en calle Méjico al 2500.

Al arribar, lo que encontraron no solo era silencio: en el patio, a simple vista, asomaban varias plantas sospechosas.

Plantas a la vista

Mientras recorrían el perímetro, los policías advirtieron ejemplares de cannabis sativa tanto en la vivienda del denunciado como en el inmueble lindante. Ante la evidencia, se dio aviso inmediato a la División Microtráfico, que ordenó el secuestro de todo el material vegetal y su traslado a la base para los peritajes de rigor.

Secuestro de plantas de cannabis en Sauce Viejo. Foto: Gentileza

Las plantas, de distintos tamaños y estados de crecimiento, fueron acondicionadas y retiradas del lugar bajo las medidas formales correspondientes.

Una mujer aprehendida

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a una mujer de 62 años que estaba en una de las viviendas. Al no poder justificar la tenencia de las plantas, quedó aprehendida por infracción a la Ley 23.737, bajo la figura de tenencia simple.

Las actuaciones fueron elevadas a la comisaría de la zona, mientras continúa la búsqueda del hombre denunciado por violencia de género.

Refuerzan patrullajes

Fuentes policiales indicaron que este tipo de hallazgos no es aislado y que la zona sur de Sauce Viejo viene siendo objeto de diversos controles preventivos, en especial en el marco de investigaciones por violencia intrafamiliar. “Cada intervención abre puertas a otras situaciones que también deben ser abordadas”, sintetizó un vocero de la Unidad Regional I.

A su vez, la División Microtráfico continuará con los análisis para determinar si existían indicios de cultivo con fines de comercialización o si se trata únicamente de tenencia personal, dato que será clave para definir la imputación y el avance del expediente en la fiscalía correspondiente.

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que, además de evaluar la situación de la mujer aprehendida por tenencia simple, solicitaron informes complementarios sobre la procedencia de las plantas y el grado de participación de los ocupantes de ambas viviendas.

También aguardan el resultado de las pericias botánicas y fotográficas realizadas por Microtráfico, que permitirán determinar la cantidad exacta de ejemplares y su estadio de crecimiento. Con esos datos, la fiscalía definirá si corresponde ampliar la imputación o derivar la causa a otra unidad especializada.

Una búsqueda que continúa

Mientras tanto, el paradero del hombre denunciado por violencia de género sigue siendo incierto. Los agentes mantienen la búsqueda activa y no descartan realizar nuevas medidas en domicilios vinculados al acusado.

Para los investigadores, resolver la causa principal (la denuncia por agresión) es clave, ya que el hallazgo del cultivo no hizo más que complejizar un expediente que comenzó por un hecho de violencia intrafamiliar y terminó exponiendo una situación adicional que también deberá ser esclarecida.