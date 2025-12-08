Un oso negro atacó a su cuidador durante una demostración en el Hangzhou Safari Park, en la provincia china de Zhejiang, ante cientos de visitantes que presenciaron el episodio, registrado en múltiples videos y difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran a dos cuidadores guiando a los animales hacia el escenario para iniciar una presentación. Mientras uno de los osos avanzaba sin problemas, el otro giró de forma repentina y se abalanzó sobre un trabajador para arrebatarle una bolsa de comida.

El cuidador cayó al suelo y forcejeó mientras el público reaccionaba con gritos y sorpresa. Otros empleados intervinieron de inmediato con sillas y postes para separar al animal, que incluso intentó volver a atacar antes de ser contenido. Según informó el parque, tanto el trabajador como el oso resultaron ilesos.

Un espectáculo de animales en Hangzhou Safari Park en China 🇨🇳 fue interrumpido cuando uno de los osos avanzó contra su entrenador. Según testigos, el animal se habría agitado al oler las golosinas usadas durante la presentación. pic.twitter.com/Pw50l9GqXj — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 7, 2025

El parque pidió disculpas y canceló los espectáculos con osos

Horas después, el Hangzhou Safari Park difundió un comunicado en Weibo en el que pidió disculpas y admitió que la reacción inicial del personal “no fue suficiente”.

La administración anunció la suspensión inmediata de las demostraciones con osos negros y detalló que los animales pasarán por un período de contención, evaluación y observación.

El parque aseguró que revisará sus protocolos de seguridad, realizará ajustes y buscará mejorar su gestión interna. También remarcó su compromiso con “proteger los derechos e intereses legítimos de los visitantes y ofrecer una experiencia segura y de calidad”.