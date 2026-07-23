Un oso negro que permanecía atrapado en la cima de un poste de energía eléctrica en Nuevo México perdió la vida tras sufrir una descarga mortal. El trágico desenlace ocurrió horas después de que vecinos reportaran la presencia del ejemplar ante las autoridades locales.

A través de llamadas al número de emergencias 911, testigos solicitaron el apoyo inmediato de personal de rescate. Sin embargo, denunciaron que la primera respuesta de las autoridades de Vida Silvestre fue de abstención, argumentando que no podían intervenir de inmediato ni aplicarle un dardo tranquilizante, ya que el fármaco provocaría que el animal cayera desde una gran altura.

🇺🇸 #ÚltimaHora | Un oso falleció electrocutado en la Highway 56, Gladstone, Nuevo México, tras trepar a un poste de energía. Se recomienda no alterar la fauna silvestre. #MenteCali pic.twitter.com/lrNInucCzw — Noticia058 (@Noticia058) July 23, 2026

​Más tarde, personas presentes en la zona informaron que el oso murió electrocutado en la parte alta de la estructura y criticaron la falta de presencia física de los agentes para resguardar el perímetro.

Por su parte, el Departamento de Vida Silvestre de Nuevo México emitió un comunicado en el que confirmó el deceso del animal y explicó la dinámica de los hechos.

La dependencia señaló que se solicitó explícitamente a la ciudadanía que se alejara de la zona para permitir que el oso descendiera por su propia cuenta una vez que se sintiera seguro. Pese a las advertencias, decenas de personas permanecieron en el lugar para tomarle fotografías y grabar videos.

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De acuerdo con las autoridades, la aglomeración y el estresante entorno provocado por los curiosos evitaron que el ejemplar bajara a tiempo, manteniéndolo acorralado en la cima hasta que sufrió las lesiones fatales por descarga eléctrica antes de la llegada de los equipos especializados de respuesta.

https://www.telediario.mx/internacional/muere-oso-poste-de-luz-nuevo-mexico-denuncian-acoso-peatones