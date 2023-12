El lunes fue un día muy especial para los chicos de "Gran Hermano 2024", no sólo por la pelea entre la líder Sabrina Cortez y Juliana "Furia" Scaglione, que provocó una advertencia de Big Brother y del mismísimo Santiago Del Moro o la pésima compra que hicieron en el supermercado, con la mitad del presupuesto, "los padres de la casa" Isabel y Lisandro, sino por el papelón que pasaron respondiendo una trivia sobre la Selección Argentina a un año de la consagración en el Mundial Qatar 2022 de la FIFA.

Sabrina se encargó de hacer una serie de preguntas a dos grupos que se armaron y cada uno que pasaba, debía responder alguna cuestión en referencia a la Copa del Mundo que ganó la Scaloneta capitaneada por Lionel Messi.

Hubo dos integrantes del reality Gran Hermano que pasaron vergüenza, por no saber un par de cuestiones bastante elementales para cualquiera que haya visto televisión, escuchado radio o leído algún medio digital en el último año. Se trata de Alan y Axel, quienes recibieron numerosas críticas en las redes sociales por su ignorancia y se volvieron virales.

Primero Sabrina les consultó a Florencia y a Alan, cómo se llamaban los hijos de Lionel Messi y no supieron responder.

"Na, que se yo. Federico, Nico y Alan", respondió con cara de confusión, mientras sus compañeros se mataban de risa anonados por no saber que sus nombres eran Thiago, Mateo y Ciro.

COMO NO VAS A SABER LOS NOMBRES DE LOS HEREDEROS THIAGO, MATEO Y CIRO #GranHermano #GH23 pic.twitter.com/2nfIXznA6b — valentina🦋 (@soyv4lentin4) December 18, 2023

Pero eso no es todo, ya que después llegó el turno de Axel, quien debió responder: "¿Qué jugador argentino pateó el último penal en la final ante Francia?".

El misionero dudó, se puso nervioso y por un par de minutos se quedó mudo ante el resto de los chicos que no podían creer que no sepa el nombre de quien le dio la tercera copa del mundo a la Albiceleste tras las conquistadas en 1978 y 1986.

Puede interesarte

"Sí, me olvidé. Tengo al jugador, todo, pero no me acuerdo cómo se llama", dijo. Finalmente y con ciertas dudas, respondió correctamente "Montiel", en referencia al ex jugador de River Plate.