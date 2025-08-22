Un momento de máxima tensión se vivió este miércoles en el aeropuerto internacional de Milán Malpensa, cuando un hombre desató el caos en la zona de salidas de la Terminal 1.

El incidente ocurrió antes de las 11, cuando varios pasajeros y trabajadores llamaron para alertar sobre una persona agitada y lo que parecían ruidos de disparos, pero que resultaron ser martillazos.

Según informaron las autoridades, el atacante arrojó un líquido inflamable sobre los mostradores de facturación y lo prendió fuego, provocando un pequeño incendio en pleno hall del aeropuerto.

La situación no terminó ahí: el mismo hombre agarró un martillo y comenzó a golpear los mostradores y varios monitores, generando pánico entre los presentes.

Rápida intervención y evacuación de la terminal

A pesar del susto, no se registraron heridos. Los bomberos actuaron de inmediato y lograron apagar el fuego antes de que se propagara. Por precaución, las autoridades evacuaron momentáneamente esa parte de la terminal para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal.

Hola @UltimaLlamada_ que el café sea instantáneo no te da derecho a hacer esto en el aeropuerto de Milán 😳 pic.twitter.com/qeRcx7t3EF — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) August 20, 2025

“La presencia de humo obligó a evacuar la terminal por razones de seguridad. Se llegó rápidamente a la zona afectada y se controló el fuego. Las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones significativas del tráfico aéreo", indicó el departamento de Bomberos.

La Policía del aeropuerto detuvo al agresor en el lugar. Se trata de un hombre de 26 años, nacido en Mali y residente en Italia gracias a un permiso de protección internacional válido hasta 2027. Según trascendió, no tenía antecedentes penales.

El tráfico aéreo no se vio afectado

A pesar del impacto del episodio, el incidente no afectó el tráfico aéreo en Malpensa. Los vuelos continuaron operando con normalidad y, tras controlar la situación, la terminal retomó su actividad habitual.

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron al hombre a cometer el ataque. La investigación quedó a cargo de las autoridades italianas, que buscan esclarecer el trasfondo del hecho.

El detenido declarará este jueves ante la Justicia. Según indicó el martes el diario Corriere della Sera, los Carabineros de Milán detuvieron al hombre por romper un escaparate de una tienda con un martillo.

Tras la intervención policial, fue llevado a un hospital, del que aparentemente huyó. Se desconoce cómo el joven de 28 años llegó a Malpensa y luego entró en la Terminal 1.