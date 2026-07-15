La canción para la Selección Argentina se transformó en uno de los videos más compartidos en las horas previas al duelo entre el equipo de Lionel Scaloni y Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Los protagonistas son el payador santafesino Pedro Saubidet y su hija Paula, de apenas ocho años, quienes interpretaron una emotiva versión de "Astros", de Ciro y Los Persas, con una letra adaptada que expresa el sueño de millones de argentinos.

El payador Pedro Saubidet y su hija hicieron un HITAZO para el mundial pic.twitter.com/6UyNrccyEo — Vulgarcite (@vulgarcite) July 10, 2026

El video fue grabado en la intimidad de su hogar, sin escenario ni producción especial. Pedro acompaña con la guitarra mientras Paula canta con una naturalidad que sorprende por su edad. La interpretación rápidamente trascendió el círculo de seguidores del artista y comenzó a viralizarse en redes sociales.

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Uno de los versos que más repercusión generó resume el sentimiento de los hinchas: "Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que la cuarta estrella brille en el cielo de mi Nación". La referencia remite a Diego Maradona, Carlos Bilardo y al histórico Mundial de México 1986.