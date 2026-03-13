Un incidente insólito durante un partido de pádel provocó una rápida viralización en las redes sociales. En Quilmes, Buenos Aires , cuatro hombres disputaban un encuentro en la cancha de La Meca, ubicada en la avenida Calchaquí y Rodolfo López, cuando un golpe fuerte a la pelota derivó en la caída de una catarata de agua que comenzó a inundar el espacio en cuestión de segundos. El hecho fue difundido en redes sociales por el , según Solano TV.

El video de la cancha inundada en La Meca Quilmes captó la atención por mostrar a los jugadores abandonando el lugar en medio de la sorpresa. La viralización se debió a la magnitud del torrente inesperado y la velocidad con la que el suceso se propagó en plataformas digitales. Miles de personas visualizaron y compartieron las imágenes, lo que lo transformó en uno de los episodios más comentados en las plataformas.

😅¡UN PARTIDO DE PÁDEL PASADO POR AGUA!



🎾 Un partido de pádel amateur en Quilmes (Argentina) acabó en caos cuando una contrapared rompió el sistema de incendios y desató una catarata sobre la pista.



📹 Las cámaras captaron el momento y el video explotó en redes, reavivando… pic.twitter.com/b0knqg3Zqa — Padel Addict (@padeladdict) March 13, 2026

De acuerdo con Solano TV, el incidente se originó cuando uno de los jugadores realizó un golpe potente, lo que derivó en la rotura de un caño de agua. Esto provocó la inundación total de la cancha. Tras la inundación los responsables del establecimiento decidieron cerrar el predio durante 24 horas posiblemente para evaluar los daños y ejecutar las reparaciones.

El complejo deportivo, que cuenta con ocho canchas, fue eje de discusiones en torno a la infraestructura disponible para este tipo de actividades y al riesgo de incidentes poco usuales.