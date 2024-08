Un hombre en Reino Unido, que buscaba un buen lugar para pescar en el río Exe (condado de Devon), se topó con un 'pez vampiro'.

Según contó Jason Moore a medios locales, mientras inspeccionaba entre rocas, troncos y salientes de los árboles, donde suelen vivir bagres, divisó un espécimen, que no reconoció de inmediato, pero que decidió atraparlo.

La criatura estaba muerta y medía unos 80 centímetros. El pescador la describió como un tipo de anguila, con una boca similar a la de una sanguijuela, pero "mucho más grande". "Tenían "filas, filas y filas de dientes", dijo Jason, que la encontró parecida a un 'demogorgon', fantástico monstruo humanoide de la popular serie 'Stranger Things'. "Se veía bastante horrible", añadió.

Lo que halló Moore es una lamprea marina ('Petromyzon marinus'), una especie de pez agnato de cuerpo cilíndrico y gelatinoso con una boca circular con forma de ventosa y dientes afilados, que puede medir de 60 a 90 centímetros de longitud. Estos animales se parecen a las anguilas, pero se comportan como sanguijuelas, pegándose a sus presas. Se desprenden de ellas solo después de, literalmente, haberles chupado toda la sangre.

Moore devolvió la lamprea muerta al agua después de tomarle algunas fotografías, recoge el portal LADbible. Supone que pudo haber muerto no mucho tiempo antes de su hallazgo. "Se fue río arriba, supongo que para desovar, y luego falleció como suelen hacer", dijo. Aunque las lampreas parecen sacadas de una película de terror, Jason piensa que no hay razón para horrorizarse por ellas y evitar actividades recreativas en los ríos. La lamprea marina no es peligrosa para los humanos, pero los ecologistas reducen su población para salvar a otros peces.