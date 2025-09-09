Un pescador de la región amazónica se convirtió en protagonista de un hecho que sorprendió tanto a su comunidad como a miles de usuarios en redes sociales: logró capturar un pirarucú de 150 kilogramos, uno de los peces más grandes e imponentes de los ríos de la cuenca amazónica.

El momento fue registrado en video por uno de sus compañeros y rápidamente se viralizó, mostrando la magnitud del ejemplar y dejando en evidencia la destreza del pescador.

El pirarucú, conocido científicamente como arapaima, es un verdadero gigante de las aguas dulces: puede superar los tres metros de longitud y, a pesar de su tamaño, se desplaza con gran agilidad, cazando peces con precisión. Además, es capaz de realizar saltos de casi dos metros fuera del agua para atrapar aves, lo que lo convierte en un depredador formidable dentro y fuera de su hábitat.

La captura de un ejemplar de este tamaño es un hecho extraordinario, dado que la especie es rara y tiene un estatus especial dentro de los ecosistemas amazónicos. La hazaña del pescador se transformó en tema de conversación en toda la comunidad, que celebró el encuentro con una de las criaturas más míticas de la selva.

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Las imágenes muestran no solo la magnitud del pirarucú, sino también el respeto y la admiración que genera entre quienes viven cerca de los ríos amazónicos, donde cada encuentro con estas gigantescas especies es considerado un verdadero tesoro natural.