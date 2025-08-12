Un calamar gigante se vengó de un pescador al rociarlo con tinta cuando presumía con orgullo de su enorme pesca.

Un video compartido en las redes sociales muestra al hombre acariciando al animal, que de seguidas le arrojó una enorme nube de tinta sobre su rostro. El pescador tosió y con gestos de repulsión intentó desesperadamente escupir el repugnante líquido que se le había metido en la boca.

Ándele por andar molestando a la madre naturaleza. pic.twitter.com/TJs3phSpui — Payaso Triste (@PayasoTristeAlv) August 10, 2025

¿Qué es la tinta del calamar?

La tinta de calamar es un pigmento oscuro que liberan ciertos cefalópodos como mecanismo de defensa para huir de sus depredadores. Se produce en glándulas ubicadas entre las branquias y se expulsa a través del sifón, formando una nube que confunde al atacante. Su color característico proviene de la melanina, aunque también contiene compuestos como dopamina, tirosinasa y levodopa. No todos los cefalópodos pueden producirla —los Nautilidae y algunos pulpos de la suborden Cirrina no lo hacen— y su tonalidad varía según la especie.