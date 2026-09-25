Un pez con labios rojos y “patas” sorprendió en las profundidades de Galápagos
Las imágenes del pez murciélago de labios rojos se viralizaron por su particular forma de desplazarse: utiliza sus aletas pectorales como si fueran patas para avanzar por el fondo marino.
Un curioso habitante de las profundidades de las islas Galápagos volvió a llamar la atención en redes sociales. Se trata del pez murciélago de labios rojos (Ogcocephalus darwini), una especie que sorprende tanto por su apariencia como por su particular forma de desplazarse.
Las imágenes que se viralizaron muestran al animal avanzando por el fondo marino de una manera poco habitual para un pez: utiliza sus aletas pectorales como si fueran “patas”, lo que le permite desplazarse sobre superficies arenosas en arrecifes y otras zonas del océano.
Además de esta singular manera de moverse, una de sus características más llamativas son sus intensos labios rojos, que contrastan con el resto de su cuerpo y le dan un aspecto fácilmente reconocible.
La especie habita en las aguas de las islas Galápagos, en el océano Pacífico, a unos 972 kilómetros de las costas de Ecuador.
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Su particular “caminata” forma parte de la manera en que se mueve por el fondo marino mientras busca sus presas, una escena que volvió a captar la atención de los usuarios y convirtió al extraño pez en protagonista de un nuevo video viral.