En la noche del domingo se registró un gravísimo hecho en una vivienda de calles La Rioja y Gutenberg de la ciudad de Gualeguaychú donde un policía, identificado como Mariano Corvalan, baleó a su pareja, Carolina Huck de 31 años, y luego intentó quitarse la vida con un disparo en su cabeza.

El Comisario Luis Báez, Jefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú dio detalles de lo ocurrido y sobre el estado de salud de las personas implicadas.

“Se recibió un llamado telefónico donde un funcionario policial que trabaja en la sección motorizada del Comando Radioeléctrico da cuenta que le había efectuado un disparo de arma de fuego a su pareja y pedía una ambulancia”. De inmediato se solicitó la asistencia y se dio intervención a Comisaria Octava.

Cuando llega la unidad sanitaria, el efectivo ayuda a que su pareja sea atendida y trasladada del lugar; después interviene una hermana que retira a una nena de 5 años, hija del policía y la mujer herida. Pero “cuando llega el móvil policial, el funcionario que estaba en la vereda se efectúa un disparo con su arma reglamentaria en la zona de la mandíbula”.

“Fue un tiro ascendente que sale en la parte frontal derecha de la cabeza”, acotó Báez. El policía “fue asistido de inmediato por sus compañeros que lo trasladaron al hospital Centenario”.

Sobre el estado de salud de los heridos, dijo que ambos fueron intervenidos quirúrgicamente y están en la unidad de Terapia Intensiva del nosocomio. Presentan “lesiones gravísimas y el panorama es complicado para los dos, con carácter reservado”.

En tanto la pequeña de 5 años, quedó con un familiar de su madre por disposición del fiscal Jorge Gutiérrez que interviene en la causa.

Baez indicó que no había antecedentes de violencia en la pareja. Y en diálogo con los vecinos, éstos tampoco manifestaron estar en conocimiento de problemas en el matrimonio. “La hipótesis que manejamos es que habría sido una discusión de pareja, habría que ver los motivos con el transcurso de la investigación”.

Consultada sobre la niña, dijo que estaba en el lugar, pero se desconoce si presenció el momento en que el padre le disparó a la madre. Además el Comisario indicó que una vez que la mujer fue trasladada al hospital, “él pide a un familiar que retiren a la menor del lugar y posteriormente se efectúa el disparo”.

Respecto a si debían haberle quitado de inmediato el arma reglamentaria al efectivo, Báez manifestó que “fueron cuestión de minutos, una vez que intervino la ambulancia, llegó el móvil policial y no le dio tiempo al personal para poder sacarle el arma que tenía en una de sus manos; no pudieron evitar este desenlace”.

Finalmente, el Comisario Báez expresó que el policía “no ha tenido inconvenientes y ha tenido un buen desempeño en la fuerza. Por eso llama mucho la atención, es algo inesperado”.