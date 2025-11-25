San Lorenzo
Un policía cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones y es buscado intensamente
Se trata de Gustavo Fabián Ibarra (39), quien iba acompañado con su mujer, que fue rescatada por pescadores.
Ocurrió este domingo por la noche en jurisdicción de San Lorenzo. El hombre, oriundo de Rosario, es buscado por Prefectura Naval
Un policía de Rosario, que estaba pasado a disponibilidad, está desaparecido desde este domingo por la noche tras un choque de embarcaciones que tuvo lugar en el río Paraná a la altura de San Lorenzo. Se trata de Gustavo Fabián Ibarra (39), que es buscado por personal de la Prefectura Naval.
De acuerdo a las primeras informaciones, una mujer que estaba en la embarcación junto con Ibarra fue rescatada en el agua y trasladada hasta una guardería náutica de San Lorenzo. La colisión habría tenido lugar entre las 20 y las 20.30 aproximadamente.
La mujer refirió que chocaron aparentemente con un buque y su lancha comenzó a hundirse. Ella fue auxiliada por pescadores, pero dijo que nunca vio salir a flote al hombre.
Según indicaron, al policía lo busca Prefectura Naval delegación Rosario en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.