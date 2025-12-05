Un suboficial de la Policía de Santa Fe fue detenido el jueves luego de protagonizar un robo calificado en una verdulería ubicada en Hipólito Yrigoyen 2700, a metros del microcentro santafesino.

El hecho, que sorprendió incluso a los propios agentes que intervinieron, derivó en un procedimiento urgente y en la inmediata aprehensión del sospechoso dentro de un hotel de la zona céntrica.

Un sacacorchos como arma

Todo ocurrió cuando el ladrón ingresó al local y, armado con un sacacorchos, lanzó una amenaza directa al comerciante: “Esto es un asalto”. Bajo intimidación, logró llevarse unos 50 mil pesos en efectivo.

La víctima, una joven de 20 años, alertó de inmediato a la policía y aportó cámaras de seguridad que registraron el ataque. Ese material ya fue incorporado a la causa.

Persecución y captura

La Brigada Motorizada, tras una comisión del 911, rastreó al agresor hasta el interior de un hotel ubicado en la zona céntrica de Santa Fe, donde finalmente fue reducido.

Cuando los efectivos confirmaron su identidad, el dato generó impacto: el detenido era un suboficial de la Policía, perteneciente al escalafón técnico (cuerpo común e informática).

Como es de rigor el implicado (que no opuso resistencia al procedimiento) quedó aprehendido en el acto siendo trasladado a sede policial donde quedó a disposición del fiscal en turno.

Cocaína entre las prendas

Ya en la comisaría 3°, durante la requisa, los agentes secuestraron siete envoltorios de papel satinado con un polvo blanco. La fiscalía ordenó la intervención del área de Microtráfico: la prueba preliminar de campo arrojó resultado positivo, confirmando que el detenido tenía 1,9 gramos de clorhidrato de cocaína.

El fiscal de turno, Dr. Olsece, dispuso que el individuo permanezca aprehendido e identificado dactiloscópicamente por Robo calificado, a la espera de nuevas medidas y de la revisión de su situación procesal. La investigación continúa con el análisis de las cámaras y el relevamiento de testigos.

Las autoridades confirmaron que el implicado se encontraba de franco al momento del hecho y que, por protocolo, se inició un sumario administrativo paralelo que podría derivar en sanciones internas severas.

Además, desde la seccional indicaron que no es la primera vez que este sujeto quedaba bajo observación por conductas irregulares dentro de la fuerza. Si bien no registraba sanciones formales, fuentes consultadas de manera informal mencionaron que el suboficial había mostrado “comportamientos extraños” en los últimos meses, algo que ahora quedó bajo análisis interno mientras avanza la causa penal.

La situación generó un fuerte malestar entre autoridades policiales, que remarcaron que este tipo de conductas “no representan el accionar de la fuerza” y prometieron colaboración plena con la Justicia.