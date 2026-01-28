El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Morón y junto con el efectivo iba una mujer que también fue herida, pero está fuera de peligro.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad se encuentra internado en grave estado tras haber sido baleado por delincuentes que intentaron asaltarlo en la localidad bonaerense de Morón, hecho en el que también resultó herida una cadete que iba con el oficial, pero que se encuentra fuera de peligro.

El episodio se registró en la noche del martes en la calle Curupaytí al 700 donde, según informaron fuentes policiales, el policía fue interceptado por al menos dos ladrones que intentaron robarle la moto y se produjo un tiroteo, tras el cual los sujetos se dieron a la fuga sin cometer el robo.

Durante el tiroteo, el oficial, identificado como Mariano Agustín Guerre, recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha, mientras que su acompañante, Leyla Espinosa sufrió heridas en la pierna izquierda y en la mano derecha.

De inmediato, Guerra y Espinosa fueron trasladados al Hospital de Morón donde fueron asistidos y, en un primero momento, trascendió que el policía se encontraba en estado crítico, sin embargo, los facultativos se encontraban intentando estabilizarlo debido a que posee lesiones de múltiples, vasculares de intestino delgado vesicular y colónica, con fractura de peroné izquierdo por herida de bala, con seis orificios de bala, los cuales podrían ser de entrada y salida.

En tanto, se indicó que, una vez finalizada una cirugía de urgencia que le realizaban y estabilizado, Guerra sería trasladado hacia el Hospital Italiano en el barrio porteño de Almagro, mientras que la mujer se encuentra fuera de peligro tras sufrir una fractura expuesta en dedo índice derecho.