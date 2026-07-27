El delincuente fallecido tenía 17 años. Se encontraba junto a un cómplice que resultó herido, pero logró escapar. Ambos sorprendieron al efectivo cuando se encontraba detenido en un semáforo.



En medio de un intento de robo a plena luz del día en la localidad de Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, un delincuente murió y otro se dio a la fuga. Ambos atacaron a un policía de la Ciudad de Buenos Aires para quitarle la moto en la que circulaba por la zona.

Según los datos de fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la esquina de Ruta Nacional 8 y calle Chile. El efectivo, un oficial de 28 años que se encontraba de franco de servicio, se desplazaba en una motocicleta Honda Tornado junto a un acompañante, cuando los dos hombres que viajaban en otro rodado de similares características se les acercaron por detrás.

Puede interesarte

A punta de pistola, les exigieron la moto e inmediatamente el robo escaló a un enfrentamiento con armas. Los delincuentes abrieron fuego contra el agente sin lograr impactarlo y el efectivo respondió los disparos con su arma reglamentaria. Durante el enfrentamiento, la motocicleta del oficial cayó al suelo, aunque él se mantuvo en el lugar.

📍 Los Polvorines. Un efectivo policial se defendió de un intento de robo utilizando su arma reglamentaria y abatió a uno de los delincuentes. El hecho ocurrió durante un enfrentamiento y las circunstancias son investigadas por la Justicia. pic.twitter.com/x2VPjTr4RQ — Minuto Argentino (@ArgentinoMinuto) July 27, 2026

Uno de los dos asaltantes cayó sobre la calzada de la traza nacional, a pocos metros el cruce, donde murió pese a la intervención de los servicios de emergencia, según constataron las autoridades. Se trataba de un adolescente de 17 años, identificado como B. L. M. con domicilio en José C. Paz.

Según datos de fuentes cercanas a la investigación, en poder del joven abatido, el personal policial que preservó la escena en el límite entre Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, y José C. Paz, secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm, que no registraba secuestro vigente en los sistemas de consulta. También fue preservada el arma reglamentaria del oficial.

Puede interesarte

En tanto, el cómplice escapó herido a bordo de la motocicleta en la que ambos se movilizaban, hacía la Ruta Provincial 197.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas. El procedimiento se encuadró como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado. La escena del hecho fue preservada a la espera de los peritos criminalísticos, quienes debían relevar los rastros balísticos y demás evidencias sobre la calzada.