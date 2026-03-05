Un preso acusado de un presunto abuso sexual murió este miércoles al arrojarse desde una ventana del cuarto piso de los Tribunales de La Plata.

Fuentes del caso informaron que se trata de Miguel Sacarias, quien fue detenido en la localidad de Tolosa y alojado en Comisaría Sexta hasta ser trasladado a la sede penal en 8 y 56.

El hombre cayó al asfalto tras impactar contra la puerta de un auto estacionado y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín por politraumatismos y fracturas. Horas más tarde se confirmó su deceso.

El implicado aguardaba en el cuarto piso y con custodia una reunión con funcionarios de la Defensoría Oficial 4, al tiempo que, de forma imprevista, se dirigió hacia una de las ventanas y se arrojó al vacío.

El cuerpo cayó sobre el estacionamiento de los jueces; ante dicha situación se desplegó un operativo en el lugar.

El hecho provocó tensión entre guardias y trabajadores en los tribunales penales de La Plata.

