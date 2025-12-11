En plena madrugada del jueves, minutos después de las 2, un procedimiento aparentemente menor en barrio Yapeyú, en la zona de Río Negro y Reinares (noroeste de la ciudad de Santa Fe) terminó desencadenando una situación tan insólita como grave.

Personal de la Comisaría 7ª intentó identificar a un hombre que no pudo acreditar su identidad. Ante esa irregularidad, los uniformados procedieron a demorarlo. Sin embargo, lejos de colaborar, el individuo reaccionó con una violenta resistencia, lo que obligó a los agentes a reducirlo.

Salto al vacío y fuga

Una vez esposado y cargado en la parte trasera de la camioneta policial, la historia dio un giro inesperado. Apenas el móvil avanzó unos metros, el individuo empujó a un subinspector, logró liberarse parcialmente y saltó del vehículo en movimiento, escapando a toda velocidad en la oscuridad de la madrugada.

Fue recién tras la corrida que el subinspector advirtió algo todavía más grave: su arma reglamentaria había desaparecido.

Pistola Bersa TR9, similar a la sustraída al policía. Foto: imagen ilustrativa

El policía llevaba su pistola en el porta-elementos del chaleco, y tras la fuga constató que ya no estaba allí. Se trata de una Bersa TPR9, con un cargador abastecido con 14 cartuchos intactos con inscripción PSF. Una pérdida de altísimo riesgo.

Rastrillajes sin resultados

Los uniformados volvieron de inmediato al lugar donde había ocurrido la resistencia, revisaron veredas, cunetas, patios y hasta viviendas cercanas. También se verificó el domicilio aportado por el evadido y la casa de los vecinos que habían estado filmando el procedimiento. Pero no hubo resultados positivos, ni respecto del prófugo ni del arma reglamentaria.

Según se supo algunos testigos habrían aportado elementos valiosos, que que ya están en manos de los encargados de la investigación.

El robo del arma reglamentaria es considerado un hecho grave en la fuerza. Foto: archivo El Litoral

El protagonista de la fuga fue identificado como W. D. N., de 32 años, domiciliado a pocas cuadras de donde ocurrió el incidente. La causa abierta lo tiene ahora sindicado por Resistencia a la autoridad y Evasión, además de la gravedad que implica la sustracción de un arma policial.

La información quedó asentada en sede policial, donde tomó intervención la guardia con conocimiento del fiscal en turno. Mientras tanto, distintas unidades realizan tareas para localizar al sujeto y recuperar la pistola reglamentaria.

Además, desde la unidad policial confirmaron que ya se activaron las alertas internas y se notificó a todas las dependencias de la región sobre la identidad del evadido, para facilitar su localización.

También se dispuso la revisión del protocolo aplicado durante el procedimiento, a fin de determinar en qué momento el detenido logró hacerse del arma y si hubo una maniobra deliberada para sustraerla durante el forcejeo.



