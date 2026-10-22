Un avión de LATAM Airlines fue alcanzado por un rayo mientras realizaba un vuelo entre Antofagasta y Santiago de Chile, en medio de una intensa tormenta eléctrica. El episodio ocurrió el martes 20 de octubre, minutos antes del aterrizaje, y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

La descarga eléctrica provocó un fuerte estruendo y un destello que iluminó el interior de la aeronave, lo que generó momentos de tensión entre los pasajeros.

Pese al impacto y al susto de quienes se encontraban a bordo, el avión continuó su recorrido y aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de la capital chilena.

Según se informó, no hubo personas heridas ni fue necesario realizar un aterrizaje de emergencia.

Qué explicó LATAM sobre el impacto del rayo

Tras conocerse las imágenes del incidente, desde LATAM Airlines explicaron que los aviones comerciales están diseñados y certificados para soportar este tipo de fenómenos meteorológicos.

Las aeronaves cuentan con sistemas que permiten conducir y disipar las descargas eléctricas de manera segura, evitando que la energía afecte directamente a los pasajeros y a los componentes esenciales para el funcionamiento del avión.

Aunque el impacto de un rayo puede generar un fuerte ruido y un destello visible, esto no implica necesariamente que la aeronave sufra daños graves.

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El video del momento se viralizó en redes

Las imágenes del episodio comenzaron a difundirse en redes sociales y llamaron la atención por la intensidad del destello registrado durante el vuelo.

El incidente se produjo cuando el avión se encontraba próximo a completar su trayecto hacia Santiago, en medio de condiciones meteorológicas adversas.

A pesar de la tensión que generó la descarga, la tripulación logró completar el aterrizaje con normalidad y todos los ocupantes llegaron a destino sin lesiones.

El caso volvió a poner en evidencia cómo los sistemas de protección de los aviones comerciales permiten afrontar fenómenos meteorológicos como las descargas eléctricas durante el vuelo.