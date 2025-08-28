Un repartidor de aplicación fue hallado muerto en la noche de este miércoles en la rambla de Avenida 44 entre 3 y 4, en pleno centro de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Agustín Nahuel Ferreyra (24), quien se encontraba en servicio al momento del hecho. El testimonio de un testigo puede ser clave para darle un giro al caso.

El cuerpo del joven fue encontrado junto a su moto Honda XR y la mochila de repartos, aún con el casco colocado. En primera instancia no había sido posible identificarlo, pero más tarde sus padres se presentaron en el lugar y, entre escenas de profundo dolor, reclamaron justicia por su muerte.

El caso quedó en manos de la Comisaría Segunda de La Plata, aunque hasta el momento no hay personas detenidas.

Un testigo, cuya declaración podría ser clave, aseguró haber escuchado un fuerte ruido antes de ver movimientos sospechosos.

“Ahí pasó algo muy raro, escuché un ruido muy fuerte y vi que había más personas en moto; una moto negra escapó del lugar”, señaló.

Según su versión, también una camioneta se habría dado a la fuga de la escena, lo que alimenta la hipótesis de un posible intento de robo.

En paralelo, la Justicia ordenó revisar las cámaras de seguridad de la zona y se aguarda el resultado de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Mientras tanto, repartidores de aplicaciones comenzaron a organizarse para reclamar mayores medidas de seguridad en la ciudad y no descartan movilizarse en las próximas horas.

