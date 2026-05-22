Un robot con apariencia humana se convirtió en tendencia en redes luego de protagonizar un inesperado accidente durante una exhibición en vivo. La máquina intentaba recrear algunos de los movimientos más emblemáticos de Michael Jackson cuando perdió el equilibrio frente al público y terminó desplomándose sobre el escenario.

La presentación se desarrollaba al ritmo de "Billie Jean", uno de los clásicos más reconocidos del artista, y en los primeros instantes el androide sorprendió a los asistentes por la coordinación y precisión de sus pasos. Incluso alcanzó a reproducir parte de la famosa coreografía inspirada en el "Rey del Pop", generando aplausos y entusiasmo entre quienes presenciaban el show.

Todo parecía marchar con normalidad hasta que el robot intentó desplazarse por una escalera sin detener la rutina. Aunque en una primera maniobra logró estabilizarse, segundos más tarde volvió a fallar y terminó golpeándose contra los escalones.

Pusieron a un robot a bailar como Michael Jackson, pero la tecnología no aguanto el Flow y murio en el acto pic.twitter.com/ZSWUYtX80E — ElBuni (@therealbuni) May 20, 2026

El impacto provocó daños en una de sus extremidades mecánicas y dejó al humanoide inmóvil en el piso. Personal de seguridad debió intervenir para retirarlo del lugar mientras el público observaba sorprendido la escena.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y acumularon miles de reproducciones, además de comentarios y memes que reaccionaron con humor al insólito episodio.