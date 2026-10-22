Un sacerdote protagonizó un inesperado accidente en Colombia cuando intentaba acomodar un enorme crucifijo y la estructura terminó desplomándose sobre él. El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

En las imágenes se observa al religioso mientras intenta retirar o enderezar cuidadosamente la pesada cruz. Sin embargo, en medio de la maniobra, la estructura pierde estabilidad y comienza a caer.

🇨🇴⛪️ Un sacerdote casi es aplastado por un enorme crucifijo en Colombia https://t.co/39qus2PLwB — Sepa Más (@Sepa_mass) October 22, 2026

El sacerdote no logra sostenerla y el crucifijo termina deslizándose sobre uno de sus hombros. Debido al peso de la estructura, el hombre pierde el equilibrio y cae al suelo junto con ella.

El accidente quedó registrado en video

La secuencia muestra cómo el religioso intenta controlar la caída del crucifijo, pero termina siendo arrastrado por su peso.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el episodio no habría tenido consecuencias graves para el sacerdote y todo quedó en un susto.

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El video se viralizó por lo inesperado de la situación y la magnitud de la estructura que cayó sobre el hombre.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la fecha en que ocurrió el accidente ni la localidad exacta de Colombia donde se registró el episodio.