Un sargento de la Policía Bonaerense mató a dos delincuentes en Esteban Echverría, cuando se defendió de un intento de robo mientras trabajaba como chofer de aplicación. En consecuencia, será investigado por su accionar. Además, hay una mujer detenida.

El incidente se desencadenó alrededor de las 02:40 horas del martes, cuando el conductor recogió a tres pasajeros. Según las primeras informaciones policiales, estos individuos habrían intentado asaltarlo dentro de su vehículo, un Toyota Etios.

Al verse amenazado, el chofer relató que los sospechosos intentaron reducirlo, lo que provocó un intercambio de disparos en el interior del automóvil. Cuando el personal del Comando de Patrullas llegó al cruce entre las calles Guatemala y Nueva Escocia, encontró a uno de los presuntos asaltantes gravemente herido dentro del auto, mientras que otro yacía en la vereda a pocos metros.

De acuerdo con la información, el sargento presentaba una lesión cortante en la zona abdominal. Asimismo, durante el operativo, otro móvil policial localizó a una mujer herida que habría participado en el intento de robo.

A raíz de esto, fue asistida por personal médico y posteriormente trasladada a la comisaría, donde se le secuestró su teléfono celular como parte de la investigación. Minutos después, cerca de las 03:10 horas, el personal sanitario confirmó la muerte de los dos hombres heridos que habrían sido sus cómplices.

Por su parte, el conductor recibió atención médica y profilaxis por las lesiones sufridas. También se confirmó que la causa quedó dividida entre dos fiscalías.

Mientras que la unidad descentralizada de Esteban Echeverría inició actuaciones por robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa respecto de la mujer detenida, la Fiscalía especializada en violencia institucional tomó intervención para determinar si existió exceso en la legítima defensa, dado que el conductor era un efectivo policial y utilizó su arma reglamentaria.

Como parte de las medidas judiciales, se dispuso el secuestro del arma del sargento, su vestimenta y el traslado de los cuerpos a la morgue judicial. En paralelo, se ordenó que los especialistas de Policía Científica realizaran pericias exhaustivas en la escena del crimen.

De esta manera, los forenses recolectaron vainas servidas, proyectiles, armas blancas y prendas con manchas de sangre, además de documentar daños en el vehículo involucrado. También se elaboraron croquis y registros fotográficos para el expediente.

Por el momento, la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona no arrojó resultados positivos. No obstante, las actuaciones quedaron formalmente asentadas mientras la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.