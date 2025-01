Marley cerró el 2024 recibiendo una de las noticias más felices de su vida. Es que, cuando todos esperábamos que volvería a convertirse en padre a principios de este año, la llegada de la niña se adelantó y nació en medio de las fiestas navideñas. Así, el conductor le dio la esperada y tan ansiada bienvenida a Milenka, su hija.

Cabe recordar que quería agrandar su familia desde hace tiempo, sabiendo que ya es papá de Mirko y que venía buscando esta posibilidad de repetir paternidad con una niña. Así, luego de buscar y gestionar los respectivos movimientos para ello, dio con Kasandra, la mujer que lo convertiría nuevamente en papá.

Milenka nació el pasado 28 de diciembre y desde entonces ha compartido diferentes imágenes y videos de su hija en las redes sociales -hasta le creó su propia cuenta de Instagram, como también sucedió con Mirko-. Como padre responsable, está pendiente de cada detalle pero también quiere contentar a los fans que desean actualizarse a cada instante de lo que pasa en la intimidad familiar.

Puede interesarte

Sin embargo, más allá de los diferentes momentos felices que comparte con la pequeña desde Estados Unidos y a la espera de poder realizar los trámites correspondientes para regresar a la Argentina, en las últimas horas el conductor preocupó a todos sus seguidores por el drama vivido con la beba.

Marley sorprendió al publicar un video donde explica el tremendo susto que se llevó por estas horas: “Todavía no llegaron los papeles y mañana es feriado así que estamos en problemas”. Lo cierto es que todo esto se conjuga con el hecho de que se le venció el contrato de la locación actual, por lo que tiene que mudarse lo antes posible.

No obstante, lo más preocupante fue la actitud que tuvo un vecino: “Me pasó una cosa muy rara, amo este país, me encanta estar en Estados Unidos, pero tienen una cosa con las armas medio particular. Hay un señor que siempre pasa por la casa sin remera y con un arma. No sabemos si es de juguete o de verdad, pero te da miedo. Estaba medio vestido militar y me asusté un poquito”.

Puede interesarte

Cabe recordar que días atrás, Marley explicó los obstáculos que enfrenta para poder volver a la Argentina. “Acá no todo es tan rápido. Si optás por pagar lo más caro, que cuesta más de ciento y pico de dólares, te entregan los papeles en dos semanas. Lo único que te piden es un pasaje de avión que indique que saldrás en ese lapso. No existe eso de pagar para que te lo den en el mismo día”, comenzó diciendo en una nota para LAM.

Y agregó: “Ahora estoy en Oklahoma. Tengo que esperar que emitan el certificado de nacimiento, que se hace en Tulsa. Luego tendré que viajar a Oklahoma City, que está a dos horas, para ponerle la estampilla de La Haya y que así sea válido internacionalmente. Después tengo que ir a Dallas para hacer el trámite del pasaporte. Así que es un proceso largo”.